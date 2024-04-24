Binance сожгла почти 2 млн BNB на $1,17 млрд

24 апреля 2024 года Binance провела 27 ежеквартальное сжигание монет BNB. Из обращения вывели 1944453 BNB на общую сумму $1,17 млрд. Об этом пишет Incrypted.

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Подробности

В сообщении говорится, что процедуру сжигания проводили в рамках программы Pioneer Burn. Кроме того, в компании напомнили, что в 2017 году было принято обязательство вывести из обращения 100 млн BNB (половину от общего объема).

В общей сложности планируют оставить 100 млн монет. Команда добавила, что сжигание производится автоматически ежеквартально и рассчитывается по формуле Auto-Burn.

«Автосожжение BNB обеспечивает независимый процесс, подвергающийся аудиту. Цифры сообщаются ежеквартально, а сам механизм не зависит от централизованной биржи Binance. Кроме того, BNB Chain продолжает сжигать часть комиссий BNB Chain в режиме реального времени, используя механизм Real-Time-Burn», — говорится в заявлении.

По данным портала BNBBurn, во II квартале 2024 года Binance сожжет 1,65 млн BNB. Отметим, на момент написания актив торгуется около $606. За последние семь дней курс BNB вырос более чем на 11%.