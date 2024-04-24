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24 апреля 2024, 13:34 Читати українською

Впервые с начала полномасштабной войны банки прогнозируют повышение качества портфеля

В I квартале 2024 года опрос банков зафиксировал улучшение их оценок по основным показателям кредитования. Финучреждения ожидают роста кредитных портфелей бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев. Об этом говорится в результатах ежеквартального опроса банков об условиях кредитования,

В I квартале 2024 года опрос банков зафиксировал улучшение их оценок по основным показателям кредитования.
Фото:depositphotos

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Что прогнозируют банкиры

По результатам опроса, банки сохранили оптимистичные оценки роста кредитного портфеля: 73% респондентов ожидают роста займов бизнеса, а 64% — населению.

Впервые с IV квартала 2021 финучреждения прогнозируют улучшение качества корпоративных и розничных кредитов. В последующие 12 месяцев, по оценкам респондентов, объемы фондирования и дальше будут расти в большей степени за счет средств населения.

Как изменился спрос

В первые три месяца 2024 года спрос бизнеса на кредиты несколько вырос. Наибольший интерес — к ссудам МСП, долгосрочным и гривневым кредитам. Спрос на долгосрочные ссуды повышается три квартала подряд. Потребность в оборотном капитале и капитальных инвестициях и реструктуризация долгов усилили спрос на кредиты бизнеса, на спрос для МСП также повлияли более низкие процентные ставки.

Однако доступ к кредитам от других банков и рост объема внутреннего финансирования сдерживали спрос на бизнес-кредиты.

Во II квартале финучреждения ожидают увеличения спроса на все виды ссуд для бизнеса.

Больше всего — на кредиты МСП, гривневые и краткосрочные кредиты. Результаты опроса зафиксировали рост спроса на розничные кредиты в I квартале. Лучшие потребительские настроения стимулировали спрос домохозяйств на ссуды.

Кроме того, банки, отметившие прирост спроса на ипотеку, назвали дополнительными факторами перспективы рынка недвижимости и уменьшение кредитования другими банками. В апреле — июне банки ожидают роста спроса населения на потребительские кредиты, а на ипотеку он не изменится. Банки оценили долговую нагрузку бизнеса как среднюю, а население — как низкую.

Источник: Минфин
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