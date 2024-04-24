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24 апреля 2024, 15:17 Читати українською

Акции Tesla взлетели на 13% на обещаниях Илона Маска, хотя выручка компании упала

Акции Tesla взлетели на 13% после публикации финрезультатов в первом квартале года. На это повлияли не результаты отчета, а обещание Илона Маска выпустить долгожданный бюджетный автомобиль. Об этом пишет Forbes со ссылкой на прессрелиз компании.

Акции Tesla взлетели на 13% после публикации финрезультатов в первом квартале года.

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По результатам первого квартала чистая прибыль упала в 2,2 раза до $1,13 млрд по сравнению с $2,5 млрд за аналогичный период 2023 года, а выручка снизилась на 9%. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,34 с $0,73.

Валовая рентабельность уменьшилась до 17,4% по сравнению с 19,3% годом ранее.

Компания обновила будущую линейку автомобилей, чтобы запустить новые модели раньше, чем планировалось, заявил гендиректор Tesla Илон Маск в обращении к акционерам. Ранее Tesla планировала начать производство новых моделей во втором полугодии 2025 года.

По словам Маска, новая линейка будет включать в себя «более доступные модели». Он также добавил, что новые автомобили будут выпускаться на тех же производственных линиях, что и нынешние модели.

Источник: Минфин
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