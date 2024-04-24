SEC потребовала штраф в $5,3 млрд для Terraform Labs и ее основателя До Квона

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила у До Квона и Terraform Labs выплату в размере около $4,7 млрд в качестве возмещения ущерба и процентов за участие в крахе проекта Terra-Luna в 2022 году. Об этом пишет The Block.

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Детали

Также регулятор просит суд обязать компанию и Квона выплатить $420 млн и $100 млн соответственно в качестве гражданских штрафов.

«Суд должен послать недвусмысленный сигнал о том, что такое безответственное поведение со стороны ответчиков, а также их попытки оправдать свое поведение с помощью новых правил и стандартов для криптовалютных рынков, не соответствуют законам о ценных бумагах, и власти не будут это терпеть», ― сказано в заявлении SEC.

Напомним, что До Квона признали виновным в мошенничестве в рамках гражданского дела в начале апреля. При этом решение было вынесено заочно.

Однако, скоро Квон может предстать перед американским правосудием во плоти ― на днях суд Черногории одобрил экстрадицию южнокорейского предпринимателя. Теперь слово за министром юстиции Черногории.