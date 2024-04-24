Банкиры ожидают снижения Нацбанком учетной ставки

Национальный банк снизит учетную ставку на заседании в четверг с 14,5 до 14%. Прогнозирует большинство банкиров, опрошенных агентством «Интерфакс-Украина», хотя раздаются и более смелые оценки — до 13,5% и даже 13% годовых.

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Ожидание банкиров

«Фактическая инфляция в марте снова оказалась лучше ожиданий рынка, что усилило вероятность снижения учетной ставки НБУ 25 апреля еще на 50 б.п. — до 14%. В то же время мы считаем достаточно низкими шансы, что НБУ снизит ставку более существенно», — сказал агентству главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

«Мое личное мнение, что и дальше будут снижать постепенно (учетную ставку), я ожидаю, что еще минимум на пол процента… хотя не исключаю, что могут и больше снизить», — поделился ожиданиями начальник управления межбанковских операций Приватбанка Никита Мишаков.

По его словам, такому снижению способствует положительная динамика инфляции и намерение Нацбанка удешевить для государства обслуживание внутреннего долга по ОВГЗ и госдолга.

Председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый также ожидает снижения ставки в четверг на 0,5 п.п., в то же время допускает и снижение на 1 п.п. — до 13,5% годовых.

Он считает, что для такого шага есть стимулирующие факторы в виде низкой инфляции, рекордного запаса золотовалютных резервов и роста остатков на счетах физических и юридических лиц.

«Решение о выделении дополнительной военной и финансовой помощи точно положительно скажется и на настроениях на валютном рынке. Такое решение будет иметь и положительный эффект на возобновление кредитования (хочу напомнить, что НБУ сейчас работает над Стратегией возобновления кредитования), а затем и дополнительного стимулирования экономического восстановления», — добавил банкир.

Он отметил, что важным фактором для уровня снижения учетной ставки есть и стратегия регулятора по времени внедрения второго этапа валютной либерализации.

Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек также ожидает снижения учетной ставки на следующем заседании в пределах 0,5−1 п.п.

«Рекордно низкая инфляция в марте, которую в Украине активно сравнивали с американской, дает повод для смелых монетарных решений. Однако не стоит забывать и о широком наборе рисков, сдерживающих резкое снижение ставки: от военных рисков до бюджетных и инфляционных. Поэтому, думаю, все же будет принято решение об умеренном снижении учетной ставки до 14%», — поделился ожиданиями Свитек.

Самый смелый прогноз дал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев — от 0,5 до 1,5%. «Учетная ставка максимально может снизиться до 13%, а ставка по 3-месячным депсертификатам — до 16%», — считает он.