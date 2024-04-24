Приток средств в спотовые биткоин-ETF составил $62 млн, Binance запустила спотовый копитрейдинг: что нового на рынке

Block Джека Дорси завершила разработку чипа для майнинга

Компания Block Джека Дорси, ранее известная как Square, объявила о планах по созданию новой системы майнинга. Согласно сообщению в блоге, она завершила разработку собственного 3-нм чипа для добычи биткоинов.

«Мы завершили разработку нашего 3-нм чипа для майнинга биткоинов. Кроме того, мы приблизились к финальной стадии создания системы майнинга совместно с ведущим производителем полупроводников», — говорится в заявлении фирмы.

Следует отметить, что еще в октябре 2021 года генеральный директор Block Джек Дорси предложил использовать общий подход к добыче криптовалюты и сделать этот процесс полностью децентрализованным.

В Block отметили, что компания потратила немало времени на общение с разными майнерами, чтобы определить ключевые проблемы отрасли. Собрав необходимую информацию, она готова предложить компаниям новый чип и полноценную систему майнинга.

«Наш чип сможет обеспечить производительность, необходимую компаниям всех типов для успешного развития и получения прибыли в пятую эпоху майнинга», — заявили представители Block.

Binance запустила спотовый копитрейдинг

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске спотового копитрейдинга. Об этом сообщает ForkLog.

С помощью нового инструмента пользователи смогут отслеживать и автоматически совершать те же торговые сделки, что и ведущие трейдеры. Последние со своей стороны еженедельно будут получать 10% долю прибыли и скидку в 10% на комиссию от пользователей, повторяющих их стратегии.

Среди преимуществ функции Binance называет быстроту и эффективность сделок, а также диверсификацию и управление рисками.

Копитрейдеры могут пересматривать показатели эффективности ведущих трейдеров, например отчеты о прибылях и убытках, и выбирать те, которых они хотят придерживаться, устанавливая собственные средства контроля рисков.

В настоящее время спотовый копитрейдинг доступен опытным пользователям, объем активов которых отвечают минимальным требованиям для регистрации в качестве ведущих трейдеров — от 500 до 250 000 USDT.

Общий доступ к инструменту откроется в мае.

Финский проект задействовал тепло от майнинга для обогрева домов

Компания из Финляндии Hashlabs Mining представила проект, позволяющий генерировать тепло с помощью устройств для майнинга биткоина для обогрева домов.

Решение представляет собой сочетание ASIC-устройств с гидроохлаждением модели WhatsMiner M63S с финской системой центрального теплоснабжения. Полученное от добычи первой криптовалюты тепло будет передаваться через сеть изолированных труб в несколько жилых домов.

Инициатива призвана предоставить домохозяйствам выгоду от промышленного майнинга.

«Система обеспечивает теплом несколько построек из одного кластера. Тепло генерируется на производстве в виде горячей воды, поступающей по подземным трубам в подключенные здания», — пояснил соучредитель Hashlabs Mining Джаран Меллеруд.

Вода, которую WhatsMiner подогревает до температуры около 70 °C, должна заменить добываемое тепло при помощи торфа, каменного угля и других ископаемых.

По словам Меллеруд, местный партнер компании уже интегрировал две биткоин-установки с финскими теплосетями и в настоящее время внедряет третью.

По данным Статистического управления Финляндии, по состоянию на 2019 год большая часть зданий в стране обогревалась с помощью:

тепла от древесного топлива (35%),

каменного угля (18%),

торфа (15%).

Приток средств в споте биткоин-ETF составил около $62 млн.

22 апреля 2024 года чистый суточный приток капитала в споте биткоин-ETF составил $62,09 млн, согласно SoSo Value. Напомним, 19 апреля в секторе биржевых фондов также зафиксировали приток средств на сумму $59,56 млн.

По данным SoSo Value, первое место по притоку капитала 22 апреля занял криптофонд Fidelity Bitcoin Spot ETF (FBTC) от компании Fidelity. Он прибавил к своему балансу $34,83 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $8,18 млрд.

На втором месте находится инвестиционный продукт от фирм Ark Invest и 21 Shares с показателем в $22,56 млн, на третьем — iShares Bitcoin Trust (IBIT) — $19,65 млн. Остальные биткоины-ETF суммарно получили $20,04 млн.