В среду на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и не изменилось в продаже.
Курс валют на 24 апреля: доллар в банках подешевел на 5 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках прибавил 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Курс евро в покупке прибавил 4 копейки, а в продаже 2 копейки.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,45−39,90 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,74−39,85, евро — 42,74−42,91 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 39,57−39,59 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,32−42,32 грн/евро.
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