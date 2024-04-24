Bank of America считает долларовые госбонды Украины привлекательными на фоне реструктуризации

По словам стратегов BofA Securities, долларовые облигации Украины предлагают значительный потенциал роста, поскольку страна договаривается с кредиторами по соглашению о реструктуризации после того, как США выделило $61 миллиард. Об этом пишет Bloomberg.

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Стороны должны заключить соглашение до конца августа, когда закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных облигаций на $20 миллиардов.

BofA считает, что остается несколько серьезных рисков, кроме продолжения войны, один из них — сможет ли Украина выплачивать средства по своим бондам, учитывая экономическую ситуацию.

На фоне новостей из США облигации Украины демонстрируют падение.