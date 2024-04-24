Дания выделит 420 миллионов евро на возобновляемую энергетику и восстановление Украины

Украина и Дания заключили Меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества и восстановления Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Что предполагает документ

Этот документ предусматривает выделение датским правительством около 40 млн евро в поддержку частного сектора, участвующего в восстановлении Украины, а также 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

Согласно достигнутым договоренностям, правительство Дании направит новое финансирование в EIFO, способствуя новым инвестиционным возможностям в размере не менее 300 миллионов датских крон (около 40 миллионов евро). Таким образом общий пакет фонда достигнет 1,3 млрд датских крон, или 170 миллионов евро.

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Отдельное внимание будет уделено зеленой трансформации экономики и внедрению инновационных решений в сфере критической инфраструктуры, где Дания занимает ведущие позиции на мировом рынке.

В частности, для поддержки критической инфраструктуры, использующей восстановительную энергетику, датское правительство выделит дополнительное финансирование к Украинскому механизму EIFO на сумму 2,85 миллиарда датских крон (примерно 380 миллионов евро).