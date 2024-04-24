Кабмин выделил более 8 миллиардов на строительство фортификаций

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Сколько направили средств

«Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили почти 38 млрд. грн. и на этом не собираемся останавливаться», — подчеркнул глава правительства.

Он подчеркнул, что у правительства есть задача создать надежный оборонительный вал, который «защитит наших воинов и даст больше преимущества нашей армии на поле боя».