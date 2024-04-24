Путем перераспределения расходов госбюджета правительство выделило более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Кабмин выделил более 8 миллиардов на строительство фортификаций
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Сколько направили средств
«Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили почти 38 млрд. грн. и на этом не собираемся останавливаться», — подчеркнул глава правительства.
Он подчеркнул, что у правительства есть задача создать надежный оборонительный вал, который «защитит наших воинов и даст больше преимущества нашей армии на поле боя».
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии - 3