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24 апреля 2024, 8:54 Читати українською

Кабмин выделил более 8 миллиардов на строительство фортификаций

Путем перераспределения расходов госбюджета правительство выделило более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Путем перераспределения расходов госбюджета правительство выделило более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций.
Фото: epravda.com.ua

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Сколько направили средств

«Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили почти 38 млрд. грн. и на этом не собираемся останавливаться», — подчеркнул глава правительства.

Он подчеркнул, что у правительства есть задача создать надежный оборонительный вал, который «защитит наших воинов и даст больше преимущества нашей армии на поле боя».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Серый Петров
Серый Петров
24 апреля 2024, 9:26
#
Опоздали на год,
+
0
viajador
viajador
24 апреля 2024, 11:09
#
На 10 років.
+
0
kiraks
kiraks
24 апреля 2024, 9:39
#
Знову придумали нову схему розкрадання державних грошей. Їм було мало при закупівлі яєць по 17 грн, гуманітарки, безкоштовних генераторів (які потім перепродавали населенню), барабанів у бомбосховищах… А давайте народ ще раз зробимо і вкрадемо 8 млрд, а спишемо на фортифікаційні споруди
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