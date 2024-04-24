За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 461 940 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 апреля: 880 российских оккупантов, 1 танк и 32 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 461940 (+880) человек,
- танков — 7242 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 13928 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 11808 (+43) ед,
- РСЗО — 1048 (+2) ед,
- средства ПВО — 771 (+2) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9439 (+32),
- крылатые ракеты — 2117 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15892 (+47) ед,
- специальная техника — 1944 (+8)
Источник: Минфин
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