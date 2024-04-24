Украина ожидает на этой неделе от ЕС 1,5 миллиарда евро

Что известно

«У нас есть положительные новости от ЕС. Еврокомиссия поддержала План Украины в рамках программы „Ukraine Facility“. И уже на этой неделе ожидаем поступления 1,5 млрд евро по этой программе Европейского Союза», — заявил Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что на своем заседании правительство приняло решение, которое поможет привлечь дополнительно 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для восстановления украинской медицины.

«Еще одно решение прибавляет 15 млн евро от Европейского инвестиционного банка в рамках финансирования программы банковских гарантий», — отметил чиновник.

По его словам, это улучшит условия получения льготных ссуд для украинских малых и средних предприятий.