Официальный курс: НБУ укрепил курс гривны на 19 копеек

Национальный банк Украины установил на 24 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 39,586 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 19 копеек.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 24 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,26 грн. Европейская валюта подешевела на 5 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.