Национальный банк Украины установил на 24 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 39,586 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 19 копеек.
Официальный курс: НБУ укрепил курс гривны на 19 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 24 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,26 грн. Европейская валюта подешевела на 5 копеек.
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Источник: Минфин
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