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23 апреля 2024, 19:46 Читати українською

Госфинмониторинг с начала года выявил подозрительных операций почти на 22 миллиарда

Государственная служба финансового мониторинга выявила в первом квартале 2024 года финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, на общую сумму 21,8 млрд грн.

Государственная служба финансового мониторинга выявила в первом квартале 2024 года финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, на общую сумму 21,8 млрд грн.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВ отношении таких операций в правоохранительные органы направлено 273 материала (148 обобщенных материалов и 125 дополнительных обобщенных материалов).
Фото: flickr.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В отношении таких операций в правоохранительные органы направлено 273 материала (148 обобщенных материалов и 125 дополнительных обобщенных материалов).

В частности, в правоохранительные органы направлено 64 материала, связанных с подозрением в коррупционных действиях. В указанных материалах сумма финансовых операций составляет 6,9 млрд. грн.

При этом Госфинмониторингом в целом остановлены финансовые операции и заблокированные средства в эквиваленте более 2,1 млрд грн.

Также в правоохранители направили 38 материалов, связанных с выявлением финансовых операций и лиц, причастных к финансированию терроризма/сепаратизма, военной агрессии со стороны РФ против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы.

Источник: Минфин
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