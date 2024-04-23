Курс валют на вечер 23 апреля: на межбанке доллар упал, а евро выросло

К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 23 апреля Закрытие 23 апреля Изменения доллар 39,72/39,74 39,57/39,59 15 /15 евро 42,28/42,29 42,35/42,35 7/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−39,97 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,90 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,73−39,85, евро — 42,70−42,89 грн.

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