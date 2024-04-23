К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 23 апреля: на межбанке доллар упал, а евро выросло
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Открытие 23 апреля
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Закрытие 23 апреля
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Изменения
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39,72/39,74
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39,57/39,59
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15 /15
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42,28/42,29
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42,35/42,35
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7/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−39,97 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,73−39,85, евро — 42,70−42,89 грн.
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Источник: Минфин
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