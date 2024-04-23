За 24 часа украинцы приобрели более 30 тыс. военных облигаций и привлекли в бюджет более 30 млн грн. Об этом сообщили в Минцифры.
Украинцы за 24 часа приобрели более 30 тысяч ОВГЗ. Какие облигации самые популярные
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Какие облигации самые популярные
- Ялта
- Новая Каховка
- Симферополь
Почему стоит вкладывать в военные облигации
- 0% комиссии при покупке
- 0% налогов от дохода
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Какие доступны ОВГЗ
Сейчас доступны облигации Бахчисарай, Керчь, Джанкой, Евпатория, Макеевка, Симферополь, Аскания Новая, Ялта, Железный Порт, Новая Каховка.
Источник: Минфин
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