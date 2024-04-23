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23 апреля 2024, 16:53 Читати українською

Украинцы за 24 часа приобрели более 30 тысяч ОВГЗ. Какие облигации самые популярные

За 24 часа украинцы приобрели более 30 тыс. военных облигаций и привлекли в бюджет более 30 млн грн. Об этом сообщили в Минцифры.

За 24 часа украинцы приобрели более 30 тыс.

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Какие облигации самые популярные

  • Ялта
  • Новая Каховка
  • Симферополь

Почему стоит вкладывать в военные облигации

  • 0% комиссии при покупке
  • 0% налогов от дохода
  • уникальная карта города-облигации на главном экране приложения

Какие доступны ОВГЗ

Сейчас доступны облигации Бахчисарай, Керчь, Джанкой, Евпатория, Макеевка, Симферополь, Аскания Новая, Ялта, Железный Порт, Новая Каховка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
bosyak
bosyak
23 апреля 2024, 18:30
#
«унікальна картка міста-облігації на головному екрані застосунку» це саме те заради чого варто придбати ОВДП? Ну і Вам безкоштовно дадуть зайти і вийти. Це основні причини «Чому варто вкладати у військові облігації»? Автор явно не в темі.
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
23 апреля 2024, 18:35
#
А доказову базу походження коштів при знятті всі Українці мають ?
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