БЭБ проверяет более 5 миллионов банковских трансакций по делу оператора азартных игр

Что известно

«Сейчас следствием установлено, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Упоминаемые выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, т. е. депозитов, физическим лицам, которые будто бы не были использованы при участии в азартных играх», — говорится в сообщении.

Детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам.

В рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета действующего и сегодня предприятия.

Постановлением суда компании разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», речь идет об онлайн казино «Космолот», совладелец которого Арнульф Дамерау недавно заявил Financial Times, что коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются потребовать у него десятки миллионов евро.