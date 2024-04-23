Верховная рада уволила 7 из 12 членов счетной палаты, у которых истек срок полномочий еще в марте. Об этом сообщил в телеграм-канале первый заместитель главы налогового комитета
Рада уволила семь членов Счетной палаты
Верховная рада уволила 7 из 12 членов счетной палаты, у которых истек срок полномочий еще в марте. Об этом сообщил в телеграм-канале первый заместитель главы налогового комитета
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Кого уволили
Как отметил народный депутат, речь идет о: Богуне, Дидыке, Невидомом, Иванове, Огоне, Яремчуке и Майснере.
За это решение проголосовало 264 народных депутата.
Как сообщает Железняк, у уволенных членов Счетной палаты полномочия закончились еще 15 марта.
В Счетной палате осталось 5 членов.
Источник: Минфин
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