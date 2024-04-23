Европарламент одобрил продолжение обновленного «торгового безвиза» с Украиной

Что известно

Это решение поддержали 428 депутатов, против проголосовавших 131.

Текст документа попал на первое чтение после того, как парламент и Совет Е С достигли предварительной договоренности о приостановлении ввозных пошлин и квот на импорт украинской сельскохозяйственной продукции до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях продолжающейся жестокой агрессивной войны со стороны россии.

«Комиссия может предпринимать быстрые действия и предпринимать любые меры, которые она сочтет необходимыми, если украинский импорт приведет к значительным нарушениям на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС», — говорится в ранее согласованном тексте.

В рамках усиленных защитных мер, направленных на защиту фермеров ЕС, экстренный тормоз может срабатывать для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно: мяса птицы, яиц, сахара, овса, круп, кукурузы и меда.

Участники договорились продлить базовый период, который используется в качестве основы для запуска этого автоматического защитного мероприятия. Это означает, что если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зафиксированный во второй половине 2021 года, а также в течение 2022 и 2023 годов, ограничения будут введены немедленно.

Кроме того, Комиссия обязуется усилить мониторинг импорта зерновых, в том числе пшеницы.