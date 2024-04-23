Европарламент на своем пленарном заседании в Страсбурге поддержал в первом чтении продолжение временных мер по либерализации торговли для Украины с одновременной защитой фермеров ЕС. Об этом передает Укринформ.
Европарламент одобрил продолжение обновленного «торгового безвиза» с Украиной
Что известно
Это решение поддержали 428 депутатов, против проголосовавших 131.
Текст документа попал на первое чтение после того, как парламент
«Комиссия может предпринимать быстрые действия и предпринимать любые меры, которые она сочтет необходимыми, если украинский импорт приведет к значительным нарушениям на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС», — говорится в ранее согласованном тексте.
В рамках усиленных защитных мер, направленных на защиту фермеров ЕС, экстренный тормоз может срабатывать для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно: мяса птицы, яиц, сахара, овса, круп, кукурузы и меда.
Участники договорились продлить базовый период, который используется в качестве основы для запуска этого автоматического защитного мероприятия. Это означает, что если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зафиксированный во второй половине 2021 года, а также в течение 2022 и 2023 годов, ограничения будут введены немедленно.
Кроме того, Комиссия обязуется усилить мониторинг импорта зерновых, в том числе пшеницы.
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