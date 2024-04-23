Цена на газ для населения останется неизменной, по меньшей мере, еще на год — Нафтогаз

Действующая цена газа 7,96 грн за 1 кубометр для украинских семей останется неизменной, по меньшей мере, еще на один год. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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«Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“ продлила действие тарифного плана „Фиксованный“ еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен», — говорится в сообщении.

Глава Нафтогаза Алексей Чернышев заявил, что компания обеспечивает газом более 12 млн семей.

«Всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед», — сказал он.