Доходы PepsiCo превысили ожидания. Акции растут

Компания PepsiCo выпустила во вторник отчет с превзошедшими аналитиков результатами в первом квартале. Об этом пишет investing.com.

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Компания заявила о прибыли на акцию в размере $1,61, доходы составили $18,25 млрд. Аналитики предполагали, что прибыль на акцию составит $1,52, а общий доход составит $18,1 млрд.

В этом году стоимость акций PepsiCo, поднявшись на 3%, показала результаты хуже, чем в среднем по индексу S&P 500, поднявшись на 5% с начала года.