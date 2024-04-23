Капитализация стейблкоинов достигла двухлетнего максимума

19 апреля совокупная рыночная стоимость стейблкоинов с привязкой к доллару США повысилась до $165,2 млрд, что в последний раз наблюдалось в июне 2022 года. Об этом пишет Forklog со ссылкой на The Block.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Максимальное в истории значение составляет $179,4 млрд (апрель 2022 года).

Одним из драйверов роста стал интерес к запущенному в декабре 2023 года «синтетическому доллару» USDe от Ethena Labs, капитализация которого достигла ~$2,37 млрд.

На лидера — USDT — приходится ~70% от совокупной рыночной стоимости в сегменте.

В августе аналитики Bernstein спрогнозировали рост капитализации стейблкоинов в ближайшие пять лет до $2,8 трлн.

Напомним, в апреле планы по запуску собственного стейблкоина до конца 2024 года обнародовала Ripple.