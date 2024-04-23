19 апреля совокупная рыночная стоимость стейблкоинов с привязкой к доллару США повысилась до $165,2 млрд, что в последний раз наблюдалось в июне 2022 года. Об этом пишет Forklog со ссылкой на The Block.
Капитализация стейблкоинов достигла двухлетнего максимума
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Максимальное в истории значение составляет $179,4 млрд (апрель 2022 года).
Одним из драйверов роста стал интерес к запущенному в декабре 2023 года «синтетическому доллару» USDe от Ethena Labs, капитализация которого достигла ~$2,37 млрд.
На лидера — USDT — приходится ~70% от совокупной рыночной стоимости в сегменте.
В августе аналитики Bernstein спрогнозировали рост капитализации стейблкоинов в ближайшие пять лет до $2,8 трлн.
Напомним, в апреле планы по запуску собственного стейблкоина до конца 2024 года обнародовала Ripple.
Источник: Минфин
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