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23 апреля 2024, 12:05 Читати українською

Дефицит электроэнергии: Укрэнерго анонсирует ограничения для бизнеса

По состоянию на утро 23 апреля в украинской энергосистеме снова фиксируют дефицит электроэнергии. Укрэнерго второй день привлекает аварийную помощь из Европы почти круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на утро 23 апреля в украинской энергосистеме снова фиксируют дефицит электроэнергии.
Фото: pixabay.com

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«Сегодня в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей», — говорится в сообщении.

Максимум потребления

Отмечается, что максимум потребления приходится на 20:30—21:30. Поэтому энергетики призывают граждан экономить электроэнергию и выключать мощные электроприборы в настоящее время.

Ограничения для бизнеса

С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут использованы графики ограничения мощности.

«Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса», — отметили в Укрэнерго.

На Криворожье ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно.

Ограничения для населения

Для бытовых потребителей ограничения действуют в Харьковской области. К утру обесточено около 209 тысяч бытовых потребителей.

Помощь из других стран

Кроме того, диспетчерский центр Укрэнерго вынужден второй день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран.

В течение суток планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 9298 МВт-час.

Всего на утро обесточены 383 населенных пункта. Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

По техническим причинам есть отключение в Днепропетровской и Черниговской областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
23 апреля 2024, 12:50
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Відстежити перетоки можна тут:
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=22.04.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003 °F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10Y1001A1001A990&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
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