Дефицит электроэнергии: Укрэнерго анонсирует ограничения для бизнеса

По состоянию на утро 23 апреля в украинской энергосистеме снова фиксируют дефицит электроэнергии. Укрэнерго второй день привлекает аварийную помощь из Европы почти круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Сегодня в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей», — говорится в сообщении.

Максимум потребления

Отмечается, что максимум потребления приходится на 20:30—21:30 . Поэтому энергетики призывают граждан экономить электроэнергию и выключать мощные электроприборы в настоящее время.

Ограничения для бизнеса

С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут использованы графики ограничения мощности.

«Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса», — отметили в Укрэнерго.

На Криворожье ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно.

Ограничения для населения

Для бытовых потребителей ограничения действуют в Харьковской области. К утру обесточено около 209 тысяч бытовых потребителей.

Помощь из других стран

Кроме того, диспетчерский центр Укрэнерго вынужден второй день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран.

В течение суток планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 9298 МВт-час.

Всего на утро обесточены 383 населенных пункта. Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

По техническим причинам есть отключение в Днепропетровской и Черниговской областях.