По состоянию на утро 23 апреля в украинской энергосистеме снова фиксируют дефицит электроэнергии. Укрэнерго второй день привлекает аварийную помощь из Европы почти круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Дефицит электроэнергии: Укрэнерго анонсирует ограничения для бизнеса
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«Сегодня в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей», — говорится в сообщении.
Максимум потребления
Отмечается, что максимум потребления приходится
Ограничения для бизнеса
С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут использованы графики ограничения мощности.
«Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса», — отметили в Укрэнерго.
На Криворожье ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно.
Ограничения для населения
Для бытовых потребителей ограничения действуют в Харьковской области. К утру обесточено около 209 тысяч бытовых потребителей.
Помощь из других стран
Кроме того, диспетчерский центр Укрэнерго вынужден второй день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран.
В течение суток планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 9298 МВт-час.
Всего на утро обесточены 383 населенных пункта. Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.
По техническим причинам есть отключение в Днепропетровской и Черниговской областях.
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