Нью-Йоркская фондовая биржа готовится торговать акциями круглосуточно

NYSE рассматривает вариант перехода на круглые сутки. Как показало исследование биржи, трейдеры в этом заинтересованы. Об этом пишет Financial Times.

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Такая потребность возникла отчасти из-за того, что криптовалютные биржи работают непрерывно и в день и в ночи. Фондовые биржи начали отставать от других площадок, где можно круглосуточно торговать облигациями, фьючерсами на ведущие фондовые индексы, пишет издание.

Несколько розничных брокеров, в том числе Robinhood и Interactive Brokers, теперь предлагают круглосуточный доступ к американским акциям.

Однако такой переход на торговлю в режиме 24 часов без перерывов должны одобрить регуляторы.