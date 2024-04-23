Трейдер заработал $10 млн благодаря покупке мемкоина, в Notcoin объявили сроки запуска NOT: что нового на рынке

Команда Notcoin объявила о сроках запуска токена NOT

Запуск токена Notcoin (NOT) состоится в конце апреля 2024 года. Об этом сообщил основатель Open Builders Саша Плотвинов в интервью Decrypt.

Напомним, сначала листинг NOT планировался 20 апреля, в день халвинга биткоина, однако дату решили перенести.

«Когда до запуска осталось три недели, дата 20 апреля выглядела убедительной. Это не только „забавное число“, но также предполагаемая дата халвинга. Халвинг был хорошим событием, к которому можно было привязаться, и в итоге они подумали: почему бы и нет?», — сказал Плотвинов.

Он пояснил, что по мере приближения даты команда проекта решила, что им нужно больше времени, чтобы гарантировать, что запуск токена NOT пройдет без задержек, поскольку потенциально 35 млн игроков будут одновременно пытаться получить свои активы.

«Мы поняли, что есть куча вещей, которые нужно сделать до фактического листинга, чтобы все прошло как можно более гладко», — заявила команда проекта.

В этой связи в Notcoin решили, что запуск токена в конце апреля является идеальным сроком.

Майнеры могут переключиться на ИИ после халвинга из-за высоких затрат

Биткоин-майнеры могут переключиться на сектор искусственного интеллекта после халвинга из-за растущих операционных расходов. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет экспертов CoinShares.

В качестве примера аналитики привели несколько контрагентов: BitDigital, Hive и Hut 8. По данным экспертов, указанные компании активно инвестируют в сектор ИИ и продукты на базе этой технологии.

Отметим, в октябре 2023 года BitDigital заявила о покупке графических процессоров на $35 млн. Предположительно, оборудование получило новое подразделение компании, специализирующееся на ИИ.

Еще несколько майнеров — TeraWulf и Core Scientific — рассматривают возможность выхода на этот рынок. Согласно отчету, изменения в бизнес-модели этих контрагентов продиктованы растущими операционными расходами.

Согласно оценке CoinShares, после халвинга средние затраты на добычу 1 BTC составят $53 000 — почти вдвое больше, чем в IV квартале 2023 года. Из них $34 900 приходится на расходы, связанные с закупкой электричества.

Эксперты CoinShares предположили, что, по меньшей мере, часть майнеров попытается смягчить эффект от халвинга благодаря оптимизации производства, релокации в более подходящие районы и закупке нового энергоэффективного оборудования.

Трейдер заработал $10 миллионов благодаря покупке мемкоина GUMMY на $9 769

Неизвестный трейдер заработал около $10 млн благодаря вложениям в токен GUMMY. О значительной прибыли инвестора сообщили аналитики Lookonchain.

По их данным, за 12 минут до запуска GUMMY он вывел 65,23 SOL из криптобиржи MEXC. Затем трейдер потратил 64,5 SOL на покупку 97,36 млн GUMMY. На тот момент эти монеты оценивались в 9 769 долларов.

Эксперты уточнили, что инвестиции в актив сделаны в том же блоке, где была добавлена ликвидность разработчиком токена. После покупки трейдер перевел 97,36 млн GUMMY на 10 новых адресов.

Судя по ончейн-данным, все транзакции выполнены 21 апреля 2024 года. На фоне роста стоимости GUMMY суммарный капитал инвестора превысил $10 млн. Однако он не продал активы и удерживает их на своих кошельках.

На момент публикации токен торгуется около $0,190. На пике его цена доходила до $0,236.

Власти Кении экстрадируют топменеджера Binance в Нигерию — СМИ

Правоохранительные органы Кении передадут топ-менеджеру криптовалютной биржи Binance Надим Анджарваллу властям Нигерии в течение недели, пишут местные СМИ. В конце марта 2024 года он сумел скрыться из-под стражи после предъявления обвинений в неуплате налогов.

По имеющейся информации Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC), Интерпол и полиция Кении находятся на финальном этапе переговоров. Ожидается, что детали по процессу экстрадиции устраивают в ближайшие дни.

Надим Анджарвалла является региональным руководителем Binance в Восточной и Западной Африке. В конце февраля 2024 года власти Нигерии арестовали его вместе с другим сотрудником биржи — главой отдела финансовых преступлений компании Тиграном Гамбаряном.

Топменеджеров Binance обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. Речь идет о сумме в $35,4 млн, отметил глава EFCC Ола Олукойеде.

То, что Комиссия занялась преследованием руководителей Binance, является сильным сигналом о решимости EFCC прекращать искажения и сбои на валютном рынке страны. Уклонение от уплаты налогов, валютные спекуляции и отмывание денег на сумму $35,4 млн лежат в основе пяти пунктов обвинения, выдвинутых агентством против Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы", — заявил Олукойеде.

Правоохранительные органы считают, что сотрудники биржи несут ответственность за действия компании и могут выступать в качестве ответчиков по судебным искам.

В конце марта 2024 года стало известно о побеге Анджарвалла. Топменеджер воспользовался кенийским паспортом и покинул Нигерию. Однако силовые структуры страны сумели вычислить местонахождение представителя Binance. Он был арестован в Кении по запросу нигерийского бюро Интерпола.