Курс валют на 23 апреля: доллар в банках упал на 10 копеек, евро на 15 копеек

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средний курс доллара в обменниках потерял 15 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Курс евро в покупке потерял 12 копеек, а в продаже 13 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−40,00 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,55−39,75, евро — 42,53−42,77 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,72−39,74 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,28−42,29 грн/евро.

«Минфин Валюта «— бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .