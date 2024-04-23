Главу МинАПК Сольского разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн

Действующий министр агропромышленности разоблачен на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

В состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы.

Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

В результате реализации сделки в 2017—2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн.

Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

О подозрении сообщили организатору схему, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления.

Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.