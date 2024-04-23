NovaPay расширила сеть POS-терминалов по всей стране

NovaPay установила 2800 собственных POS-терминалов в 1900 отделениях Новой почты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Теперь в каждом регионе Украины, кроме временно оккупированных территорий, клиенты могут рассчитаться за услуги бесконтактно.

В декабре 2023 года NovaPay первым среди небанков запустила собственное платежное приложение, оно доступно в App Store и Google Play.

NovaPay — это международная финансовая компания, входящая в группу NOVA (Новая почта).