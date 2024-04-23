За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 461060 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 апреля: 800 российских оккупантов, 5 танков и 23 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 461060 (+800) человек,
- танков — 7241 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 13916 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 11765 (+29) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 769 (+1) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9407 (+23),
- крылатые ракеты — 2117 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15845 (+33) ед,
- специальная техника — 1936 (+2).
Источник: Минфин
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