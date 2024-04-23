Помощь ЕС для Украины: Венгрия говорит, что будет блокировать предоставление 2 млрд евро

Будапешт будет блокировать помощь Европейского Союза для Украины в размере 2 млрд евро из-за того, что в Украине до сих пор не прекратилась «дискриминация венгерских сообществ». Об этом заявил венгерский мПетер Сийярто, пишет Лига со ссылкой на издание Index.
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Позиция Венгрии
Он отметил, что в Брюсселе хотят, чтобы в дополнение к заблокированным Венгрией 500 млн евро, Будапешт согласился на выделение членами ЕС еще 1,5 млрд евро для Украины.
По его словам, пока ситуация не изменится, оказание помощи не согласуют.
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«Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят охоту за венгерскими компаниями, мы не сможем способствовать принятию таких решений», — подчеркнул Сийярто.
Напомним
- Венгрия заблокировала выделение Украине седьмого транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную помощь.
Источник: Минфин
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