Банки прекратили сокращение своих отделений — НБУ

Более года количество отделений банков существенно не меняется. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Что происходит с банковской сетью

«Банки прекратили сокращение сети, обусловленное полномасштабным вторжением и временной оккупацией территорий, и этот тренд закрепился, ведь более года количество отделений существенно не меняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество отделений с начала полномасштабной войны сокращено во ІІ и ІІІ кварталах 2022 года — 525 и 473 соответственно. За последние пять кварталов (с начала 2023 года) общее сокращение сети составило лишь 228 отделений.

Наибольшее сокращение сети за время ведения соответствующей статистики (с 2008 года) приходится на 2014 (4208), 2015 (3211) и 2009 (2197). За 2022 год в общей сложности закрылось 1349 отделений.

Что говорят в НБУ

В Нацбанке подчеркивают, что сокращение количества отделений не приводит к снижению финансовой активности клиентов, в частности, количество счетов и остатки средств на них постоянно растут.

В значительной степени это происходит благодаря эволюционному развитию дистанционных каналов обслуживания. Это экономически выгодно для банков и удобно для клиентов, а потому также влияет на сокращение сети отделений.

Подтверждением является постоянный рост количества клиентов, предпочитающих дистанционное обслуживание.

Так, если к концу 2021 года 78% субъектов хозяйствования и 63,8% физических лиц (2,3 млн и 44,2 млн клиентов соответственно) обслуживались дистанционно, то по итогам 2023 года — 89,2% субъектов хозяйствования и 79,5% физических лиц (2,9 млн. и 62,3 млн. клиентов соответственно).