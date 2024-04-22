К закрытию межбанка курс доллара упал на 19 копеек в покупке и на 21 копейку в продаже. Евро упало на 32 копейки в покупке и на 34 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 22 апреля: доллар и евро на межбанке пошли вниз
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 22 апреля
|
Закрытие 22 апреля
|
Изменения
|
39,91/39,95
|
39,72/39,74
|
19 /21
|
42,55/42,59
|
42,23/42,25
|
32/34
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,60−40,10 грн. Евро покупают за 42,40 грн., а продают за 43,09 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,70−39,85, евро — 42,65−42,90 грн.
«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии