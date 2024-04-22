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22 апреля 2024, 17:45 Читати українською

Граждане Словакии собрали более 3 млн евро на закупку снарядов для Украины

Граждане Словакии методом краудфандинга собрали уже более 3 млн евро для поддержки инициативы чешского правительства по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Граждане Словакии методом краудфандинга собрали уже более 3 млн евро для поддержки инициативы чешского правительства по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

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Подробности

Как сообщается на сайте проекта по сбору средств Munícia pre Ukrajinu, к инициативе присоединились уже около 50 тыс. доноров.

«Чрезвычайные новости для Словакии и для нашего соседа Украины. Общественный сбор на боеприпасы для Украины достиг очередного огромного этапа — 3 млн евро. Наша сплоченная поддержка держит Словакию на карте непоколебимых сторонников Украины. Если не сделает правительство, то сделаем мы!», — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что сбор средств продолжается и призывали продолжать «эту жизненно важную инициативу для украинцев».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Strain
Strain
22 апреля 2024, 17:56
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Если всё так просто. Почему мы за свой счет не покупаем? То есть 50 млрд на «защиту» ТЭЦ есть, а купить снаряды нету.
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