Граждане Словакии методом краудфандинга собрали уже более 3 млн евро для поддержки инициативы чешского правительства по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Граждане Словакии собрали более 3 млн евро на закупку снарядов для Украины
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Как сообщается на сайте проекта по сбору средств Munícia pre Ukrajinu, к инициативе присоединились уже около 50 тыс. доноров.
«Чрезвычайные новости для Словакии и для нашего соседа Украины. Общественный сбор на боеприпасы для Украины достиг очередного огромного этапа — 3 млн евро. Наша сплоченная поддержка держит Словакию на карте непоколебимых сторонников Украины. Если не сделает правительство, то сделаем мы!», — говорится в сообщении.
Организаторы отметили, что сбор средств продолжается и призывали продолжать «эту жизненно важную инициативу для украинцев».
Источник: Минфин
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