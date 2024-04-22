Сегодня, 22 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,6 грн/$, продажи — 40,1 грн/$ (в минувшую пятницу — соответственно 39,5 грн/$ и 39,9 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.
Банки продолжают потихоньку поднимать наличный курс доллара
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Продажа доллара в банках
Самую высокую цену продажи выставил Идея Банк — 40,30 грн/$.
Доллар по 40,20 грн/$ продают — Глобус Банк и Индустриалбанк.
Дешевле всего, 39,82 грн/$, доллар продает Банк «Львов».
Банк «Південний» выставил в кассах продажу доллара по 39,95 грн/$.
Банки с крупнейшими филиальными сетями выставили следующие наличные курсы купли/продажи наличного доллара:
- Ощадбанк (1181 отделение) — 39,60−40,15 грн/$;
- Приватбанк (1127) — 39,45−40,05 грн/$;
- Райффайзен Банк (332) — 39,95−39,96 грн/$;
- Укрсиббанк (223) — 39,60−40,15 грн/$;
- ПУМБ (222) — 39,60−40,10 грн/$.
Карточный курс
Самый высокий курс продажи у Полтава Банк — 40,39 грн/$.
Минимальный карточный курс продаж поставил Укрсиббанк — 39,60 грн/$.
Средний размер карточного курса покупки находится в диапазоне от 39,30 -40,30 грн/$ (Окси Банк) до 40,10 грн/$ (Банк ¾).
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
чтобы мониторить ещё и курс продажи безналичной валюты с месячным
лимитом в 50тыс грн и 200тыс под депозит, ведь он достаточно сильно
отличается от наличного курса и тем более от курса конвертации по БПК
Наприклад, курс продажу безготiвкового
долара США у банку Райффайзен:
Зранку: 40,05грн/$
Зараз: 39,85грн/$
В ПОВах продаж по 40+ треба ще пошукати…