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22 апреля 2024, 16:12 Читати українською

Банки продолжают потихоньку поднимать наличный курс доллара

Сегодня, 22 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,6 грн/$, продажи — 40,1 грн/$ (в минувшую пятницу — соответственно 39,5 грн/$ и 39,9 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.

22 апреля наличный курс продажи доллара в банковских кассах в среднем составляет 39,95−40,15 за доллар.

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Продажа доллара в банках

Самую высокую цену продажи выставил Идея Банк — 40,30 грн/$.

Доллар по 40,20 грн/$ продают — Глобус Банк и Индустриалбанк.

Дешевле всего, 39,82 грн/$, доллар продает Банк «Львов».

Банк «Південний» выставил в кассах продажу доллара по 39,95 грн/$.

Банки с крупнейшими филиальными сетями выставили следующие наличные курсы купли/продажи наличного доллара:

Карточный курс

Самый высокий курс продажи у Полтава Банк — 40,39 грн/$.

Минимальный карточный курс продаж поставил Укрсиббанк — 39,60 грн/$.

Средний размер карточного курса покупки находится в диапазоне от 39,30 -40,30 грн/$ (Окси Банк) до 40,10 грн/$ (Банк ¾).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 апреля 2024, 17:18
#
Неужели так сложно завести третью колонку в своей таблице курсов валют,
чтобы мониторить ещё и курс продажи безналичной валюты с месячным
лимитом в 50тыс грн и 200тыс под депозит, ведь он достаточно сильно
отличается от наличного курса и тем более от курса конвертации по БПК
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
22 апреля 2024, 17:22
#
Доллар дорожает …
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Qwerty1999
Qwerty1999
22 апреля 2024, 17:45
#
Звісно, що «дорожчає»…
Наприклад, курс продажу безготiвкового
долара США у банку Райффайзен:
Зранку: 40,05грн/$
Зараз: 39,85грн/$

В ПОВах продаж по 40+ треба ще пошукати…
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