Банки продолжают потихоньку поднимать наличный курс доллара

Сегодня, 22 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,6 грн/$, продажи — 40,1 грн/$ (в минувшую пятницу — соответственно 39,5 грн/$ и 39,9 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.