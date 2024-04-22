Немецкий производитель строительных материалов Knauf объявил о намерении уйти из россии и передать российский бизнес местному менеджменту после того, как стало известно об участии компании в строительных работах во временно оккупированном Мариуполе. Об этом пишет The Moscow Times.
Из россии уходит крупнейший в мире производитель стройматериалов — компания Knauf
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
«В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в россии после более 30 лет работы», — говорится в сообщении компании.
Руководству российской «дочки» Knauf достанется бизнес по добыче сырья, производству и сбыту стройматериалов. Однако для совершения соглашения еще предстоит получить одобрение российских властей.
Предыстория
В начале апреля журналисты издания ARD Monitor опубликовали расследование об участии Knauf в строительстве в оккупированном Мариуполе, почти уничтоженном российской армией во время захвата весной 2022 года.
Кроме поставки цемента в Мариуполь Knauf участвовала в проекте строительства жилого дома по заказу Минобороны рф. В самой компании заявили, что осуждают войну россии против Украины и соблюдают все санкции ЕС. Выпускаемая в россии продукция Knauf предназначена «исключительно для российского рынка», отмечали в компании.
В то же время в Бундестаге обвинили Knauf в том, что компания «цементирует российские власти в оккупированных регионах (Украина — ред.), в частности в Мариуполе». Даже если стройматериалы вообще не подпадают под санкции ЕС, компания должна отдавать себе отчет, что косвенно помогает вести войну, отмечал эксперт по санкционному праву Виктор Винклер.
Комментарии - 4
Такие новости — профанация!
Просто подумайте, чому місцевий бізнес часто не може конкурувати з великим західним і все зрозумієте.
Та і обладнання досить швидко прийде в негодність. Зламається якась німецька дробилка і все, треба якось шукати запчастини.
Несколько лет тех-изоляции — станут за ум браться — и догнаться по технологии — помешают? как? Продадут все что надо за нефть!