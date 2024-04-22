Из россии уходит крупнейший в мире производитель стройматериалов — компания Knauf

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в россии после более 30 лет работы», — говорится в сообщении компании.

Руководству российской «дочки» Knauf достанется бизнес по добыче сырья, производству и сбыту стройматериалов. Однако для совершения соглашения еще предстоит получить одобрение российских властей.

Предыстория

В начале апреля журналисты издания ARD Monitor опубликовали расследование об участии Knauf в строительстве в оккупированном Мариуполе, почти уничтоженном российской армией во время захвата весной 2022 года.

Кроме поставки цемента в Мариуполь Knauf участвовала в проекте строительства жилого дома по заказу Минобороны рф. В самой компании заявили, что осуждают войну россии против Украины и соблюдают все санкции ЕС. Выпускаемая в россии продукция Knauf предназначена «исключительно для российского рынка», отмечали в компании.

В то же время в Бундестаге обвинили Knauf в том, что компания «цементирует российские власти в оккупированных регионах (Украина — ред.), в частности в Мариуполе». Даже если стройматериалы вообще не подпадают под санкции ЕС, компания должна отдавать себе отчет, что косвенно помогает вести войну, отмечал эксперт по санкционному праву Виктор Винклер.