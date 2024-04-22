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22 апреля 2024, 16:16 Читати українською

Из россии уходит крупнейший в мире производитель стройматериалов — компания Knauf

Немецкий производитель строительных материалов Knauf объявил о намерении уйти из россии и передать российский бизнес местному менеджменту после того, как стало известно об участии компании в строительных работах во временно оккупированном Мариуполе. Об этом пишет The Moscow Times.

Немецкий производитель строительных материалов Knauf объявил о намерении уйти из россии и передать российский бизнес местному менеджменту после того, как стало известно об участии компании в строительных работах во временно оккупированном Мариуполе.

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Что известно

«В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в россии после более 30 лет работы», — говорится в сообщении компании.

Руководству российской «дочки» Knauf достанется бизнес по добыче сырья, производству и сбыту стройматериалов. Однако для совершения соглашения еще предстоит получить одобрение российских властей.

Предыстория

В начале апреля журналисты издания ARD Monitor опубликовали расследование об участии Knauf в строительстве в оккупированном Мариуполе, почти уничтоженном российской армией во время захвата весной 2022 года.

Кроме поставки цемента в Мариуполь Knauf участвовала в проекте строительства жилого дома по заказу Минобороны рф. В самой компании заявили, что осуждают войну россии против Украины и соблюдают все санкции ЕС. Выпускаемая в россии продукция Knauf предназначена «исключительно для российского рынка», отмечали в компании.

В то же время в Бундестаге обвинили Knauf в том, что компания «цементирует российские власти в оккупированных регионах (Украина — ред.), в частности в Мариуполе». Даже если стройматериалы вообще не подпадают под санкции ЕС, компания должна отдавать себе отчет, что косвенно помогает вести войну, отмечал эксперт по санкционному праву Виктор Винклер.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+26
innapcholko
innapcholko
22 апреля 2024, 16:39
#
Все что идет из Рашки — все равно остаеться в Рашке! Ни куда оборудование и специалистов вывозить не будут!
Такие новости — профанация!
+
0
neverice
neverice
22 апреля 2024, 17:23
#
Виведуть інвестиції та європейську модель ведення бізнесу. Обладнання не вічне і доступу до технологій та патентів у них не буде. Миттєвого ефекту, звісно це не дасть. Але згодом — скотиться до рівня місцевих виробників.
Просто подумайте, чому місцевий бізнес часто не може конкурувати з великим західним і все зрозумієте.
Та і обладнання досить швидко прийде в негодність. Зламається якась німецька дробилка і все, треба якось шукати запчастини.
+
0
innapcholko
innapcholko
22 апреля 2024, 17:31
#
Воровать технологии ни кто не отнимит такую возможность в эСССР этим активно занимались — а рашка приемник методички эСССР!

Несколько лет тех-изоляции — станут за ум браться — и догнаться по технологии — помешают? как? Продадут все что надо за нефть!
+
+15
mphet26
mphet26
22 апреля 2024, 17:20
#
Уходит т. е. спустя два года решили переименоваться
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