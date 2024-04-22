Карты «Мир» начнут принимать в Иране

Иран готовится запустить пилотный проект по приему российских банковских карт «Мир», сообщает «Известия». На данный момент идет работа над техническими деталями.

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Первые договоренности наладить работу карт «Мир» в Иране были достигнуты еще в 2022 году.

Запуск обслуживания российского «пластика» может занять от трех до шести месяцев.

Картами «Мир» в Иране могут пользоваться прежде всего туристы, поскольку страна становится более популярным направлением для поездок россиян в условиях санкций и ограничений.

Также запуск системы «Мир» позволит облегчить проведение трансграничных платежей и наладить деловые связи между компаниями.