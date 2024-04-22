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22 апреля 2024, 15:17 Читати українською

Карты «Мир» начнут принимать в Иране

Иран готовится запустить пилотный проект по приему российских банковских карт «Мир», сообщает «Известия». На данный момент идет работа над техническими деталями.

Иран готовится запустить пилотный проект по приему российских банковских карт «Мир», сообщает «Известия».

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Первые договоренности наладить работу карт «Мир» в Иране были достигнуты еще в 2022 году.

Запуск обслуживания российского «пластика» может занять от трех до шести месяцев.

Картами «Мир» в Иране могут пользоваться прежде всего туристы, поскольку страна становится более популярным направлением для поездок россиян в условиях санкций и ограничений.

Также запуск системы «Мир» позволит облегчить проведение трансграничных платежей и наладить деловые связи между компаниями.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
omen666
omen666
22 апреля 2024, 15:25
#
Можна привітати кацапню з цією перемогою)))
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0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
22 апреля 2024, 15:31
#
Себя привитай клоун тебе завтра за мобилизацию все заблокируют и отберут будешь оды петь
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