Иран готовится запустить пилотный проект по приему российских банковских карт «Мир», сообщает «Известия». На данный момент идет работа над техническими деталями.
Карты «Мир» начнут принимать в Иране
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Первые договоренности наладить работу карт «Мир» в Иране были достигнуты еще в 2022 году.
Запуск обслуживания российского «пластика» может занять от трех до шести месяцев.
Картами «Мир» в Иране могут пользоваться прежде всего туристы, поскольку страна становится более популярным направлением для поездок россиян в условиях санкций и ограничений.
Также запуск системы «Мир» позволит облегчить проведение трансграничных платежей и наладить деловые связи между компаниями.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают Kharakternyk, Kidav, omen666, Ярослав Голобородько, Анна Недогибченко и 47 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2