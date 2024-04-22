Регулятор Таиланда заблокирует доступ к криптобиржам без лицензии

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) ограничит доступ к «несанкционированным торговым платформам». Представители ведомства пояснили, что инициатива направлена на улучшение деятельности правоохранительных органов по борьбе с киберпреступностью, пишет incrypted.

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Что известно

В официальном документе SEC сослалась на принятые ранее решения регуляторов Индии и Филиппин о блокировании криптобирж. В ближайшее время регулирующий орган передаст информацию о поставщиках услуг в Министерство цифровой экономики Таиланда. Доступ к ним будет заблокирован, утверждает источник.

Агентство не назвало платформы, которые, по его мнению, нарушили закон. Однако он призвал пользователей вывести активы из криптобирж, работающих без разрешения SEC.

«SEC хотела бы обезопасить общественность и инвесторов, чтобы они были осторожны при пользовании услугами неавторизованных операторов цифровых активов. Существует высокая возможность стать жертвой мошенничества или отмывания денег», — говорится в документе.

Напомним

Ранее SEC Таиланда открыла доступ к спотовым биткоинам-ETF в США для местных аккредитованных инвесторов. 1 января 2024 года Министерство финансов отменило налог на добавленную стоимость (НДС) для переводов криптовалют.