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22 апреля 2024, 14:10 Читати українською

Латвийская airBaltic объявит «крупнейшее в Балтии» IPO

Латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic планирует объявить первичное публичное предложение акций во второй половине 2024 года, заявил Латвийскому телевидению исполнительный директор компании Мартин Гаусс.

Латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic планирует объявить первичное публичное предложение акций во второй половине 2024 года, заявил Латвийскому телевидению исполнительный директор компании Мартин Гаусс.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известно«Это публичное предложение акций будет крупнейшим в Балтии.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Это публичное предложение акций будет крупнейшим в Балтии. Акции планируется выставить на биржу Nasdaq Riga», — сказал он.

Гаусс отметил, что авиакомпания сейчас находится в процессе рефинансирования еврооблигаций, а также ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении 100 млн евро.

В годовом отчете компании за 2023 год сообщается, что срок погашения облигаций на сумму 200 млн евро наступает в июле 2024 года и «в отношении рефинансирования облигаций сохраняется неопределенность».

«В дополнение к рефинансированию на сумму 200 млн евро авиакомпания планирует привлечь еще 100 млн евро для улучшения баланса денежных средств и содействия финансированию дальнейших капиталовложений, связанных с расширением мощностей», — отмечается в отчете.

Международные инвестиционные банки и финансовые консультанты, которых привлекла airBaltic, параллельно работают над различными вариантами рефинансирования.

Авиакомпания рассматривает два параллельных пути: государственный и частный. Она уже вступила в переговоры с акционерами, включая правительство Латвии, чтобы изучить их готовность финансировать часть нового долга на рыночных условиях наряду с частными инвесторами.

Кроме того, «изучаются возможность использования второго залогового права или аналогичных прав на ряд самолетов и двигателей». Ожидается, что рыночная стоимость этих самолетов и двигателей превысит текущие обязательства, что обеспечит большую финансовую безопасность долга, говорится в материалах.

Напомним

В июле 2019 года airBaltic выпустила пятилетние облигации на 200 млн евро с купоном 6,75%. Бумаги приобрели более 100 инвесторов из 25 стран.

Летом 2020 года Еврокомиссия одобрила решение правительства Латвии влить 250 млн евро в акционерный капитал airBaltic, чтобы помочь ей справиться с последствиями ограничений из-за Covid-19. Сейчас уставный капитал компании составляет 596,473 млн евро.

airBaltic в 2023 году перевезла около 4,5 млн пассажиров, что на 36% больше, чем в 2022 году. Латвийскому государству принадлежат 97,97% акций airBaltic, компании Aircraft Leasing 1 (которой владеет датский бизнесмен Ларс Тусен) — 2,03%.

Источник: Минфин
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