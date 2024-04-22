Фонд госимущества получил 49% сети АЗС Shell

В управление Фонда госимущества перешли активы сети АЗС Shell в Украине. Речь идет о 49% доле ООО «Альянс Холдинг», которое управляет автозаправочной компанией и принадлежало россиянину Эдуарду Худайнатову. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

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Кроме того, ФГИУ передано 100% доли в ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина», владеющая нефтебазой и недвижимостью.

Худайнатов, бывший топменеджер российской государственной компании «Роснефть», — владелец «Независимой нефтегазовой компании». В июне 2022 года он попал под санкции Евросоюза, а в октябре — в Украину.

Как известно, в текущем году Высший антикоррупционный суд Украины постановил взыскать его корпоративные права в украинских компаниях в доход государства.

Сеть АЗС Shell насчитывает 132 станции в 20 областях Украины, из которых функционируют 118. В настоящее время в компании работает около 1600 человек.