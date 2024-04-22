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22 апреля 2024, 11:16 Читати українською

Китайский ЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 3,45%

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых.

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Ставки банка

Обе ставки являются рекордно низкими, что указывает на продолжение усилий Пекина по стимулированию восстановления экономики на фоне проблем в секторе недвижимости, дефляционных рисков и нестабильной динамики внешней торговли.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем также ожидали сохранения обеих ставок в апреле на прежнем уровне.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая — всех остальных.

Вливание денег

Неделей ранее НБК влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,82 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) и сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на уровне 2,5%.

Источник: Минфин
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