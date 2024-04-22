Курс валют на 22 апреля: доллар в банках вырос на 11 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 10 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро в покупке потерял 8 копеек, а в продаже 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,60−40,10 грн. Евро покупают за 42,35 грн, а продают за 43,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,90−40,07, евро — 42,88−43,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,91−39,95 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,55−42,59 грн/евро.

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