Крупнейшим работодателем Украины стала «Укрзализныця», которая имеет более 187 тысяч сотрудников. Об этом свидетельствует рейтинг крупнейших работодателей 2024 года от «Опендатабота».
«Укрзализныця» стала крупнейшим работодателем в Украине — Опендатабот
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В список попали компании, имеющие наибольшее количество сотрудников по данным финансовой отчетности Госстата.
Топ-10 работодателей Украины:
- «Укрзализныця» — 187 620;
- «АТБ-Маркет» — 44 094;
- «Укрпочта» — 34 751;
- «Сильпо-Фуд» — 29 888;
- «Энергоатом» — 29 152;
- «Новая почта» — 26 327;
- «Укргаздобыча» — 16 824;
- «АрселорМиттал» — 15 065;
- «Мотор Сич» — 14 525;
- РУШ — 12 336.
В то же время, девять компаний из рейтинга сократили количество своих сотрудников в 2023 году. В частности, в прошлом году «Укрпочта» уволила 35% своих работников. В тройку компаний, заметно сокративших свой штат в прошлом году, также попали «Сильпо» (-18,1%) и «Энергоатом» (-12.5%).
Впрочем, как пояснили в «Укрпочте», компания не проводила массового сокращения персонала, но работает над внедрением масштабных инициатив по диджитализации процессов и автоматизации ручных операций.
Большинство топовых работодателей Украины зарегистрировано в Киеве — шесть компаний. Еще три компании зарегистрированы на Днепропетровщине и одна — в Запорожской области.
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