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22 апреля 2024, 10:53 Читати українською

«Укрзализныця» стала крупнейшим работодателем в Украине — Опендатабот

Крупнейшим работодателем Украины стала «Укрзализныця», которая имеет более 187 тысяч сотрудников. Об этом свидетельствует рейтинг крупнейших работодателей 2024 года от «Опендатабота».

Крупнейшим работодателем Украины стала «Укрзализныця», которая имеет более 187 тысяч сотрудников.

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В список попали компании, имеющие наибольшее количество сотрудников по данным финансовой отчетности Госстата.

Топ-10 работодателей Украины:

  • «Укрзализныця» — 187 620;
  • «АТБ-Маркет» — 44 094;
  • «Укрпочта» — 34 751;
  • «Сильпо-Фуд» — 29 888;
  • «Энергоатом» — 29 152;
  • «Новая почта» — 26 327;
  • «Укргаздобыча» — 16 824;
  • «АрселорМиттал» — 15 065;
  • «Мотор Сич» — 14 525;
  • РУШ — 12 336.

В то же время, девять компаний из рейтинга сократили количество своих сотрудников в 2023 году. В частности, в прошлом году «Укрпочта» уволила 35% своих работников. В тройку компаний, заметно сокративших свой штат в прошлом году, также попали «Сильпо» (-18,1%) и «Энергоатом» (-12.5%).

Впрочем, как пояснили в «Укрпочте», компания не проводила массового сокращения персонала, но работает над внедрением масштабных инициатив по диджитализации процессов и автоматизации ручных операций.

Большинство топовых работодателей Украины зарегистрировано в Киеве — шесть компаний. Еще три компании зарегистрированы на Днепропетровщине и одна — в Запорожской области.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
potator
potator
22 апреля 2024, 11:06
#
Топ-10 рабовласників України
+
0
parseval
parseval
22 апреля 2024, 11:08
#
Мабуть бронювання 100% співробітників.
+
0
BrutForce
BrutForce
22 апреля 2024, 11:34
#
Найбільший роботодавець України — це ЗСУ.
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