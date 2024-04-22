«Укрзализныця» стала крупнейшим работодателем в Украине — Опендатабот

Крупнейшим работодателем Украины стала «Укрзализныця», которая имеет более 187 тысяч сотрудников. Об этом свидетельствует рейтинг крупнейших работодателей 2024 года от «Опендатабота».

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В список попали компании, имеющие наибольшее количество сотрудников по данным финансовой отчетности Госстата.

Топ-10 работодателей Украины:

«Укрзализныця» — 187 620;

«АТБ-Маркет» — 44 094;

«Укрпочта» — 34 751;

«Сильпо-Фуд» — 29 888;

«Энергоатом» — 29 152;

«Новая почта» — 26 327;

«Укргаздобыча» — 16 824;

«АрселорМиттал» — 15 065;

«Мотор Сич» — 14 525;

РУШ — 12 336.

В то же время, девять компаний из рейтинга сократили количество своих сотрудников в 2023 году. В частности, в прошлом году «Укрпочта» уволила 35% своих работников. В тройку компаний, заметно сокративших свой штат в прошлом году, также попали «Сильпо» (-18,1%) и «Энергоатом» (-12.5%).

Впрочем, как пояснили в «Укрпочте», компания не проводила массового сокращения персонала, но работает над внедрением масштабных инициатив по диджитализации процессов и автоматизации ручных операций.

Большинство топовых работодателей Украины зарегистрировано в Киеве — шесть компаний. Еще три компании зарегистрированы на Днепропетровщине и одна — в Запорожской области.