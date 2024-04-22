За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 460260 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 апреля: 730 российских оккупантов, 7 танков и 5 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 460260 (+730) человек/persons,
- танков — 7236 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 13904 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 11736 (+17) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 768 (+1) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9384 (+5),
- крылатые ракеты — 2117 (+2),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15812 (+27) ед,
- специальная техника — 1934 (+8)
Источник: Минфин
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