«Новая почта» открывает отделение в Испании

«Новая почта» анонсировала открытие своего первого отделения в Барселоне, Испания. Уже вскоре проживающие в Испании украинцы смогут отправлять и получать посылки через новое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Что известно

Также компания планирует открыть отделение в Мадриде.

По случаю открытия «Новая почта» предлагает скидку 15% на доставку в любой уголок Испании. Клиенты могут воспользоваться продвижением уже сейчас.

Компания предлагает своим пользователям скидку на доставку с 30 апреля по 15 мая. Исходя из этого, можно заключить, что новое отделение будет открыто в конце апреля.

Срок и стоимость доставки

Срок доставки посылок и документов составит от 5 дней.

Стоимость доставки в Испанию: