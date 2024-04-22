«Новая почта» анонсировала открытие своего первого отделения в Барселоне, Испания. Уже вскоре проживающие в Испании украинцы смогут отправлять и получать посылки через новое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Новая почта» открывает отделение в Испании
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Что известно
Также компания планирует открыть отделение в Мадриде.
По случаю открытия «Новая почта» предлагает скидку 15% на доставку в любой уголок Испании. Клиенты могут воспользоваться продвижением уже сейчас.
Компания предлагает своим пользователям скидку на доставку с 30 апреля по 15 мая. Исходя из этого, можно заключить, что новое отделение будет открыто в конце апреля.
Срок и стоимость доставки
Срок доставки посылок и документов составит от 5 дней.
Стоимость доставки в Испанию:
- Документы и посылки до 1 кг — 1000 грн.
- Малые посылки весом до 2 кг — 1050 грн.
- Средняя посылка до 10 кг — 1700 грн.
- Большая посылка до 30 кг — 3000 грн.
- Грузы от 30 кг — 120 грн/кг.
- Доплата за адресную доставку посылок — 100 грн, за адресную доставку грузов — 250 грн за каждые 100 кг.
Источник: Минфин
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