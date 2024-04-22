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22 апреля 2024, 9:16 Читати українською

«Новая почта» открывает отделение в Испании

«Новая почта» анонсировала открытие своего первого отделения в Барселоне, Испания. Уже вскоре проживающие в Испании украинцы смогут отправлять и получать посылки через новое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Новая почта» анонсировала открытие своего первого отделения в Барселоне, Испания.

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Что известно

Также компания планирует открыть отделение в Мадриде.

По случаю открытия «Новая почта» предлагает скидку 15% на доставку в любой уголок Испании. Клиенты могут воспользоваться продвижением уже сейчас.

Компания предлагает своим пользователям скидку на доставку с 30 апреля по 15 мая. Исходя из этого, можно заключить, что новое отделение будет открыто в конце апреля.

Срок и стоимость доставки

Срок доставки посылок и документов составит от 5 дней.

Стоимость доставки в Испанию:

  • Документы и посылки до 1 кг — 1000 грн.
  • Малые посылки весом до 2 кг — 1050 грн.
  • Средняя посылка до 10 кг — 1700 грн.
  • Большая посылка до 30 кг — 3000 грн.
  • Грузы от 30 кг — 120 грн/кг.
  • Доплата за адресную доставку посылок — 100 грн, за адресную доставку грузов — 250 грн за каждые 100 кг.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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