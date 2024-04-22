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22 апреля 2024, 8:37 Читати українською

SIPRI: Расходы на оборону в мире бьют рекорды

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), общие мировые военные расходы достигли 2 443 миллиардов долларов в 2023 г., увеличившись на 6,8% в реальном выражении по сравнению с 2022 г.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), общие мировые военные расходы достигли 2 443 миллиардов долларов в 2023 г., увеличившись на 6,8% в реальном выражении по сравнению с 2022 г.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРост расходовЭто был самый резкий годовой рост с 2009 г.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост расходов

Это был самый резкий годовой рост с 2009 г. 10 самых больших расходов в 2023 г. возглавляли Соединенные Штаты, Китай и россия — все они увеличили свои военные расходы.

Расходы Украины

Украина стала восьмой по объему расходов в 2023 году после роста их на 51% до 64,8 млрд долларов. В результате военное бремя Украины составило 37% и составило 58% от общих государственных расходов.

Военные расходы Украины в 2023 году составили 59% от российских. Однако Украина также получила по меньшей мере 35 млрд долларов военной помощи в течение года, в том числе 25,4 млрд долларов от США. В совокупности эта помощь и собственные военные расходы Украины были эквивалентны примерно 91% российских расходов.

Расходы рф

Военные расходы россии увеличились на 24% и, по оценкам, составят 109 миллиардов долларов в 2023 году, что на 57% больше, чем в 2014 году, когда россия аннексировала Крым. В 2023 году военные расходы россии составили 16% от общих государственных расходов, а ее военное бремя (доля военных расходов в валовом внутреннем продукте, ВВП) составило 5,9%.

Расходы членов НАТО

В 2023 году на 31 член НАТО приходилось 1341 млрд долларов, что составляет 55% мировых военных расходов. Военные расходы США выросли на 2,3% и достигли 916 млрд долларов в 2023 году, что составляет 68% от общих военных расходов НАТО.

В этом году большинство европейских членов НАТО увеличили свои военные расходы. Их совокупная доля в общем объеме НАТО составила 28%, что является самым высоким показателем за десятилетия. 4% оставшихся пришлись на Канаду и Турцию.

Через десятилетия после того, как члены НАТО официально взяли на себя обязательство выделять на вооруженные силы 2 процента ВВП, 11 из 31 члена НАТО достигли или превысили этот уровень в 2023 году — больше всего с момента принятия обязательства.

Еще одна цель — направлять не менее 20% военных расходов на расходы на оборудование — была достигнута 28 членами НАТО в 2023 году по сравнению с 7% в 2014 году.

Расходы Китая и Японии

Китай, второе в мире государство, тратящее на военные расходы, выделил примерно 296 миллиардов долларов США на военные нужды в 2023 году, что на 6% больше, чем в 2022 году. Это было 29-е подряд рост военных расходов Китая по сравнению с прошлым годом. На Китай приходится половина общих военных расходов в Азии и Океании. Несколько соседей Китая связали увеличение собственных расходов с ростом военных расходов Китая.

В 2023 году Япония выделила на свою армию 50,2 млрд долларов, что на 11% больше, чем в 2022 году. Военные расходы Тайваня также выросли на 11% в 2023 году, достигнув 16,6 миллиарда долларов.

Расходы Израиля

Примерные военные расходы на Ближнем Востоке выросли на 9,0 процента до 200 миллиардов долларов в 2023 году. Это был самый высокий годовой темп роста в регионе за последнее десятилетие.

Военные расходы Израиля — второй по величине в регионе после Саудовской Аравии — выросли на 24% до 27,5 миллиарда долларов в 2023 году. Увеличение расходов было в основном вызвано широкомасштабным наступлением Израиля в Газе в ответ на атаку на юг Израиля ХАМАС в октябре 2023 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
22 апреля 2024, 10:55
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Підготовка до третьої світової.
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