Халвинг Биткоина 2024: что нужно знать и к чему готовиться

Счетчик на сайте CoinMarketCap показывает, что халвинг Биткоина должен состояться уже 19 апреля. Однако есть вероятность, что он наступит на день позже. Это зависит от скорости обработки блоков BTC. В любом случае, ждать осталось совсем немного. Главное событие произойдет уже на этой неделе. Рассказываем, что обязательно нужно иметь в виду и чего ждать после двойного сокращения.

Цена Биткоина после халвинга — прогнозы экспертов

Халвинг Биткоина — это масштабное событие, которое напрямую влияет на количество находящихся в обращении токенов. Когда вознаграждение за обработку блоков BTC сокращается, уменьшается и число монет. Такой дефицит, в свою очередь, приводит к повышению их цены.

Происходит этот процесс каждые 4 года. Например, в 2009 году вознаграждение за майнинг составляло 50 BTC. Сейчас оно уменьшилось до 6,25 BTC за блок. После очередного сокращения майнеры станут получать уже 3,125 BTC.

Как явление, халвинг необходим, чтобы ограничить общее число монет, которое находится в обращении. Благодаря ему предотвращается перепроизводство токенов, а их ценность постоянно возрастает.

Так как Биткоин — это крайне волатильный актив, предсказать развитие которого бывает довольно сложно. Да, как правило, после халвинга цена BTC начинает расти. Однако на рынке всегда могут появиться различные факторы, которые в итоге способны понизить его ценность на $10 тыс. и более.

Эксперты Bernstein предполагают, что к концу текущего года монета сможет достичь отметки в $80−90 тыс. Именно такая цена станет «трамплином». Оттолкнувшись от него, Биткоин пойдет еще выше и даже доберется до уровня в $150 тыс. На это повлияет пик «бычьего» ралли в 2024—2025 гг.

Еще одним решающим фактором станут и ETF-фонды, которые пользуются все большим спросом среди инвесторов.

Еще один аналитик — PlanB — сообщил, что халвинг в этом году не отличается от прошлых. Это значит, что к концу года монета способна достичь отметки в $100 тыс., а уже в следующем году — в $300 тыс.

Специалист из Bloomberg тоже отметил, что халвинг вкупе с одобренными опционами на цифровое золото способен поднять цену BTC.

Чтобы научиться так же точно предсказывать движение активов, мы рекомендуем обратиться к сервису 99Bitcoins. Это интерактивная платформа с массой обучающих материалов. В них понятным и простым языком авторы рассказывают об особенностях крипторынка и цифровых валют. Сейчас проект находится на пресейле и доступен инвесторам за $0,00101. При этом сама предпродажа собрала уже более $465 тыс.

На платформе представлено около 79 часов различных лекций о криптовалютах. За счет технологии Learn-to-Earn инвесторы смогут проходить эти курсы и получать вознаграждение.

Дополнительным плюсом проекта станет и переход токена с формата ERC-20 на BRC-20. Последний дает возможность создавать dApps в сети Bitcoin, а также позволяет работать с NFT.

Все участники ранней продажи не только получат токены по более выгодной стоимости, но и смогут впоследствии открыть премиум-контент, эффективные торговые сигналы и стратегии.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ 99BITCOINS

Завершение

Предсказать точное развитие Биткоина после халвинга довольно непросто. Однако благодаря опыту прошлых лет аналитики могут предположить стремительный рост. Они считают, что токен способен устремиться к новым высотам. Поэтому имеет смысл рассмотреть в качестве объекта инвестиций как сам BTC, так и 99BTC. Последний предлагает универсальную систему пассивного заработка сразу двух озвученных монет.