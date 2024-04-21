The New York Times: Первый транш вооружения от США может быть в Украине через несколько дней после подписания закона
Первый транш вооружения от США может быть в Украине через несколько дней после подписания закона: что писала западная пресса
Первую партию американской военной помощи могут доставить в Украину через несколько дней после подписания законопроекта президентом США в случае его принятия Сенатом.
Американские чиновники сказали, что боеприпасы могут взять из запасов Пентагона в Германии.
Reuters: Китай настаивает на участии россии в мирной конференции по Украине
Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но хочет, чтобы в ней участвовала и россия. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине Си Цзиньпин призвал все стороны работать вместе, чтобы как можно быстрее восстановить мир и не допустить выхода «конфликта» из-под контроля.
Bloomberg: В G7 планируют увеличить военные поставки Украине, в том числе и ПВО
Члены Большой семерки хотят договориться об увеличении поставок военной помощи Украине. Речь идет и о системах противовоздушной обороны.
Также члены G7 хотят укрепить возможности противовоздушной обороны Украины, поскольку это самый лучший способ спасти жизнь и защитить критически важную инфраструктуру.
Reuters: Украина, Турция и россия вели переговоры по судоходству в Черном море
Украина рассматривала возможность подписания соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Такие переговоры якобы велись между Киевом, Москвой и Анкарой в течение двух месяцев.
В публикации указывается, что стороны достигли согласия по поводу текста, который должна была объявить Турция, но Украина «внезапно отказалась», рассказали агентству Reuters четверо неназванных лиц, знакомых с ситуацией. Также они отметили, что в прошлом месяце было «почти достигнуто российско-украинское соглашение» о судоходстве в Черном море.
Комментарии - 3
Старий вурдалак Сі теж намагається оегалізувати кацапів, як частину переговорного процесу по Україні. В нього свої мотиви — якщо буде прецендент, коли агресор не просто в ролі міжнародного людожера и покидька, а саме у вигляді політичної сторони, приймає участь у вирішенні долі жертви, та сама картина буде і з Тайванем.