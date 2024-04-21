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21 апреля 2024, 13:09 Читати українською

Рынок земли: Бизнес продал почти 1,3 тысячи гектаров земли после открытия рынка

После открытия рынка земли для юридических лиц, невзирая на ожидания, бизнес начал продавать землю, а не покупать. С января 2024 года бизнес продал не менее 342 земельных участка общей площадью до 1283 га. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

После открытия рынка земли для юридических лиц, невзирая на ожидания, бизнес начал продавать землю, а не покупать.
Фото: pixabay.com

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За этот период 12 компаний продали свои участки и выбыли из системы земельного мониторинга, ведь их земельные владения меньше 100 га.

Государственный земельный кадастр (ДЗК) отслеживает 271 украинскую компанию, которая имеет в своей собственности земли более 100 гектаров.

Какие компании в Украине владеют наибольшим количеством земли

  • Наибольшим количеством земли в Украине владеет агрофирма «Свитанок»: более 5 тысяч га на середину марта этого года.
  • На втором месте — Дружковское рудоуправление: 3,3 тысячи га.
  • Троицу замыкает «Землетрейд» — 3 тысячи га.

Стоит отметить, что «Землетрейд» за неполные три месяца продал почти 160 га своей земли. Однако наибольшее количество земли за это время продала компания «А.Т.К.» — 284 га.

Напомним

Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

С 1 января 2024 года в Украине стартовал второй этап рынка земли. Теперь юридические лица имеют право покупать земли сельскохозяйственного назначения. Покупать можно только частные земельные участки общей площадью не более 10 тыс. га в одни руки.

Источник: Минфин
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