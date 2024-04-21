За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 459 530 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 апреля: 950 российских оккупантов, 16 танков и 6 ракет
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Потери врага
- личного состава — около 459530 (+950) человек,
- танков — 7229 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 13896 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 11719 (+41) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 767 (+4) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9379 (+38),
- крылатые ракеты — 2115 (+6),
- корабли/катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15785 (+68) ед,
- специальная техника — 1926 (+8).
Источник: Минфин
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