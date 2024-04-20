С февраля 2022 Украина привлекла около $72 млрд бюджетной поддержки от стран G7 и ЕС

С начала полномасштабного российского вторжения Украина привлекла около $72 млрд бюджетной поддержки от стран Большой семерки (G7) и Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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«Помощь от стран G7 и ЕС стала ключевой частью бюджетной поддержки, которая с 24 февраля 2022 составляет около 72 млрд долларов США. Это очень весомый вклад в финансовую устойчивость Украины в условиях неопределенности из-за войны. Поддержка стран G7 не ограничивается только бюджетным финансированием. Она также включает в себя значительную военную, гуманитарную помощь и санкции в отношении страны-агрессора», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

В целом с начала полномасштабного вторжения Минфин Украины привлек в госбюджет около $83,7 млрд. внешнего финансирования. Крупнейшие доноры — ЕС, США, МВФ, Япония, Канада, Великобритания и Всемирный банк.

Учитывая продолжение активных боевых действий, международная поддержка критически важна. Около половины государственных расходов или более 22% ВВП направляются на защиту и оборону.

Эту часть нужд бюджета правительство Украины финансирует за счет внутренних доходов. В то же время, поддержка международных партнеров необходима для своевременного обеспечения социальных расходов. Об этом сказал Марченко партнерам в ходе встречи.